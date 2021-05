Capcom : mise à jour des données softwares Capcom : mise à jour des données softwares

Comme après chaque point fiscal, Capcom vient nous faire une petite MAJ de ses données pour ses différents gros titres ou du moins ceux qui ont gagné au moins 100.000 ventes sur les trois derniers mois.



Remarquons dans le lot que Resident Evil 7 a dépassé les 9 millions, que Monster Hunter World continue d'être le roi dans l'histoire de Capcom avec désormais plus de 17 millions, et n'oublions pas que Resident Evil Village vient tout juste de démarrer sa carrière avec 3 millions du compteur pour son lancement.



Franchise Resident Evil :



- Resident Evil 7 : 9 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 2 Remake : 8,1 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 6 : 7,8 (+100.000)

- Resident Evil 3 Remake : 4 millions (+ 400.000)

- Resident Evil Remake HD : 3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD : 2,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 (PS4/One) : 2,2 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 (PS4/One) : 2,1 millions (+ 100.000)



Franchise Monster Hunter :



- Monster Hunter World : 17,1 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 7,7 millions (+ 500.000)

- Monster Hunter Rise : 4,8 millions

- Monster Hunter Generations Ultimate : 4,3 millions (+ 200.000)



Franchises Baston :



- Street Fighter V : 5,5 millions (+ 300.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 1,8 million (+ 100.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 1,7 million (+ 100.000)



Divers :



- Devil May Cry V : 4,3 millions (+ 200.000)

- Okami HD : 1,6 million (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PS4/One) : 1,6 million (+ 100.000)

- Dead Rising 4 : 1,1 million (+ 100.000)

- Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy : 1,1 million (+ 100.000)



UPDATE des franchises phares :



- Resident Evil : 110 millions (+ 3 millions)

- Monster Hunter : 72 millions (+ 5 millions)

- Marvel VS Capcom : 9,9 millions (+ 100.000)

- Ace Attorney : 8,1 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : 5,7 millions (+ 100.000)

- Ghosts'n Goblins : 4,3 millions (+ 100.000)