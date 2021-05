Cinéma : Nintendo réfléchit déjà à d'autres adaptations après le Super Mario de 2022 Cinéma : Nintendo réfléchit déjà à d'autres adaptations après le Super Mario de 2022

L'année prochaine sortira dans les salles (si tout va bien) l'adaptation cinéma de Super Mario, sous forme de film d'animation signé par les spécialistes d'Illumination à qui l'on doit la success-story de Moi, Moche et Méchant et plus globalement Les Minions.



En attendant de découvrir la première bande-annonce (patience), le PDG de Nintendo donc Shuntaro Furukawa a déjà déclaré ne pas attendre les résultats de cette initiative pour préparer l'avenir, ajoutant que « l'animation, globalement, est quelque chose que nous examinons de près, et pas seulement pour la franchise Mario. »



Il faut dire qu'après les succès commerciaux des films Sonic et Détective Pikachu, les portes s'ouvrent de plus en plus largement pour des adaptations liées à l'ensemble de l'industrie (il suffit de voir PlayStation Productions) et reste maintenant à parier quels seront les futurs concernés chez Nintendo, même si l'on a déjà forcément en tête une certaine licence au héros également muet.