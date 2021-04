Resident Evil Village : non, Sony n'a pas imposé à Capcom de brider les versions Xbox Series Resident Evil Village : non, Sony n'a pas imposé à Capcom de brider les versions Xbox Series

Petite affaire de ce mercredi : la fuite de documents confidentiels du coté de Capcom a permis de mettre en lumière l'existence d'un contrat avec Sony pour le cas Resident Evil Village. Des analystes aux professionnels, absolument personne ne peut encore attester de la véracité ou non de cet énième leak mais même si tout est vrai, une certaine forme d'emballement a mené à une polémique qui n'a aucunement lieu d'être selon les renseignés dont Daniel Ahmad.



Car non, absolument rien dans le document n'indique noir sur blanc que Capcom est dans l'obligation de brider les versions Xbox Series (particulièrement X) pour maintenir une parité avec la version PlayStation 5, mais tout simplement que l'éditeur se doit d'assurer le meilleur possible techniquement sur les supports PlayStation, sans pour autant réclamer un rendu égal ou même une quelconque « superior version ».



Tout le reste est en revanche fiable, que ce soit l'interdiction pour Capcom de créer du contenu exclusif aux supports Xbox pour ce jeu, que certains « bonus » seront exclusifs temporairement ou non aux PlayStation (comme les deux démos) et que Sony a la priorité future pour une proposition du jeu dans l'un de ses services à abonnement type PS Plus ou PS Now, laissant patienter toute autre forme de concurrence (Gold, Game Pass, Stadia, EGS & co).



En bref, un deal marketing comme un autre comme le rappelle encore Daniel Ahmad qui a mis en avant la même forme de document du coté de Microsoft avec certains tiers.