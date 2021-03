Cyberpunk 2077 : la (grosse) liste des modifications et améliorations de la MAJ 1.2

C'est incessamment sous peu et donc probablement cette semaine que va enfin sortir la MAJ 1.2 de, second gros morceau censé « réparer » l'expérience compliquée et on va vous épargner le copié/collé dont le nombre de caractères dépasserait celui d'un test, vous invitant plutôt à cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir la masse de correctifs, dont quelques améliorations, mais aussi de grosses optimisations attendues sur PS4/One « vanilla ».La moindre des choses, surtout concernant la version PlayStation qui n'a toujours pas réintégré le PS Store, plus de 100 jours après son retrait. Du jamais vu.