Microsoft : le Xbox Live devient le Xbox Network

Petite information du soir : le « Xbox Live » vient de mourir, du moins le nom car comme l'indiquait certaines modifications visibles par les membres Insiders, sachez donc que le service dans sa totalité se nommera désormais « Xbox Network », et ce nous dit-on afin de bien distinguer le réseau lui-même de l'offre à abonnement « Xbox Live Gold ».



Voilà voilà… Et comme il n'y a pas grand-chose de plus à dire, on rappelle que contrairement à quelques rumeurs, Microsoft ne compte pas encore mettre fin à l'abonnement Xbox Live Gold en dépit de jeux offerts de moins en moins attirants (au profit du Game Pass), et qu'il deviendra même totalement dispensable pour une partie du public car prochainement non obligatoire pour profiter des nombreux free-to-play. Il était temps, même si on continue encore d'attendre une date pour que cela soit effectif.