Halo Infinite : de nouvelles informations Halo Infinite : de nouvelles informations

Pour le troisième mois consécutif, 343 Industries a remis en avant son Halo Infinite avec une belle fournée d'informations inédites essentiellement basées sur le Halo Zeta, le nouveau monde proposé dans ce nouvel épisode qui arrivera en cette fin d'année sur PC et supports Xbox.



Voici donc, en attendant que Microsoft veuille bien balancer une nouvelle présentation pour oublier la première (on imagine dans le courant du printemps) :



- Afin de rendre le paysage suffisamment vivant, et outre un cycle jour/nuit, nous aurons aussi un système météorologique qui proposera du vent et du brouillard.

- La totalité de l'anneau Zeta est reproduit en 3D, signifiant que l'on pourra bénéficier d'effets « éclipses » quand la lune ou le soleil passe derrière l'anneau.

- Le cycle jour/nuit affecte le comportement des ennemis. Les grognards notamment ont tendance à pioncer une fois le soleil couché, les Ghosts se promènent avec des objets lumineux pour se repérer…



- Si la faune sera très bien mise en avant (notamment des espèce bioluminescentes) et que l'on pourra croiser des animaux aliens « mignons », il n'y a aucun plan pour placer des bestioles hostiles.

- Le système de double-arme ne fera pas son retour, pour se concentrer sur les possibilités de l'équipement en place (dont le grappin).

- C'est un jeu entièrement consacré au Master Chief et aux spartans. Pas de membre Elite jouable donc (ou autre alien).

- Halo Infinite proposera un système d'amélioration de l'équipement au fur et à mesure de la progression, avec différentes variantes d'armes à débloquer.



- Bien que plus ouvert que jamais, Halo Infinite n'est pas un pur open-world. La zone montrée est certes la principale et la plus grande, mais il existera d'autres biomes de moindre taille : grottes, base spéciale, marécages mais aussi des zones apocalyptiques baptisées « Les Terres Mortes ».

- De manière globale, Halo Infinite est décrit comme un « Cartographe Silencieux » puissance 1000.

- La progression se voudra tout de même totalement libre. De base, vous aurez une sorte de ligne directrice avec ses annexes mais absolument rien ne vous empêchera de voler un banshee pour vous attarder sur des objectifs très lointains.

- Parmi les annexes, on trouvera des marines à sauver, des « bannis » à combattre, l'exploration d'anciennes structures…

- Le scénario vous placera des barrières masquées (scripts ou biomes inaccessibles) mais vous serrez libre dans la façon de vous préparer à avancer, aussi bien de manière bourrine qu'en vous préparant en amont, comme en choppant des véhicules, voire en débarquant avec des marines (que vous avez sauvé sur le chemin).



- Comme dans la plupart des jeux modernes depuis des années, le scénario sera conté à la fois de manière directe (cinématiques & co) qu'en vous attardant sur les à-cotés, comme l'enquête autour d'un Pélican écrasé, des journaux audio…

- Toutes les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu en temps réel, donc prendront en compte le cycle jour/nuit.

- Oui, il sera possible de balancer des objets du bord de l'anneau (ça ne sert à rien mais c'est possible).

- Les scripts aléatoires s'adapteront naturellement à votre mode de déplacement, donc selon que vous soyez à pied ou en vol.



- Dans le multi, vous ne pouvez utiliser qu'un seul type d'équipement spécial à la fois (comme depuis Halo Reach) mais les développeurs veulent proposer des outils qui permettront de passer outre cette règle dans les parties personnalisées.



Petit dernier point : il devient de plus en plus clair (cela n'avait été que sous-entendu pour le moment) que outre le multi, la campagne principale devrait recevoir tout un tas de choses en post-launch, les développeurs prévoyant la possibilité d'ajouter « après le lancement » des tempêtes de pluie et de la neige, tout en disant qu'il ne faut « jamais dire jamais » pour pouvoir un jour prendre en main un soldat Elite dans le mode solo.