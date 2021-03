Microsoft : la Commission Européenne valide le rachat de Zenimax et ses différents studios Microsoft : la Commission Européenne valide le rachat de Zenimax et ses différents studios

L'affaire Fallout 4 touchant actuellement Bethesda n'a finalement pas empêché la poursuite des procédures avec Microsoft qui n'a aujourd'hui plus qu'à poser sa signature sur le GROS chèque de quelques 7,5 milliards de dollars : la Commission Européenne a officiellement validé l'acquisition de Zenimax et ses différents studios, de Bethesda à Arkane en passant par MachineGames, Zenimax Online, id Software ou encore Tango Gameworks.



On peut donc enfin se tourner vers Microsoft qui peut désormais parler de l'avenir sans langue de bois (notamment sur le statut des exclusivités ou non), chose qui sera peut-être effectuée dans le courant du mois vu les rumeurs autour d'un show spécial autour de ce rachat.