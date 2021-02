VGC : Phil Harrison a fait annuler un jeu d'horreur signé Hideo Kojima pour Stadia VGC : Phil Harrison a fait annuler un jeu d'horreur signé Hideo Kojima pour Stadia

Google aura beau déclarer que la mise à mort de son unique boîte de développements interne n'aurait pas de conséquences pour l'offre à venir sur Stadia, les sources de VGC donnent un toute autre son de cloche : outre les projets propres à la boîte, ce sont des dizaines de projets et d'accords avec des tiers qui ont été annulés, et pas des moindres.



Déjà en interne, c'est une suite plus ambitieuse de Journey of the Savage Planet qui a rejoint le cimetière numérique, accompagné d'un projet multi signé François Pelland, ancien producteur sur Splinter Cell (et l'oublié Assassin's Creed Syndicate).



Plus important encore, des discussions du coup avortées ont été faites avec Yu Suzuki, mais la chose la plus surprenante est qu'un possible accord avait été trouvé avec Hideo Kojima pour produire… un jeu d'horreur en format épisodique, qui comme le veut le créateur aurait exploité les technologies dédiées, donc tout ce qui a un lien ici avec le Cloud.



Un projet finalement bloqué en milieu d'année dernière par un certain Phil Harrison, et qui fait soudainement échos aux propos de Hideo Kojima en été dernier, ce dernier s'étant déclaré « énervé » face à un « projet majeur » annulé.