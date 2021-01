[RAPPEL] Resident Evil Showcase à 23h00

Petit rappel pour signaler à ceux qui l'ignorent que c'est ce soir à 23h que se tiendra le « Resident Evil Showcase » de Capcom, qui lui aussi se met au format Direct avec donc la promesse d'une nouvelle présentation de gameplay pouraccompagné d'un trailer flambant neuf (et une date de sortie hm ?) sans que ce ne soit tout : la franchise nous donnera d'autres nouvelles de manière générale, ce qui peut donc concerner aussi bien d'autres projets JV (et il y en a) que le cross-média, par exemple le reboot ciné et la série Netflix.A suivre ci-dessous :