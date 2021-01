VGC : les manettes Xbox à piles, une originalité liée à un contrat encore en cours avec Duracell VGC : les manettes Xbox à piles, une originalité liée à un contrat encore en cours avec Duracell

Il y a deux générations, Microsoft sortait sa Xbox 360, fournie avec une manette à piles, ce qui ne choquait pas vraiment à l'époque (les manettes sans fil n'étant pas encore vraiment démocratisées) jusqu'à ce que les choses se mettent plus concrètement en place avec la sacro-sainte batterie coté PlayStation 3, avant de devenir une routine sur PS4, PS5 et les différentes manettes Pro de Nintendo… mais toujours pas coté Xbox.



Même avec la Xbox Series, nous en sommes toujours aux piles (bien que chacun ait le choix d'acheter une batterie à part) et si certains pariaient tout simplement sur une envie d'économie, la raison serait tout autre.



Le site VGC nous rapporte en effet que Luke Anderson, directeur marketing de la marque Duracell (branche UK) a livré une interview où il sous-entend clairement un deal passé dès le départ avec Microsoft pour les fournir en piles dans chaque bundle, et que ce contrat sera valable pendant encore « un bon moment ».



Microsoft n'a pas souhaité répondre aux interrogations de MCV, se contentant de dire laisser plusieurs options aux joueurs.