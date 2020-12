PlayStation 5 : la cour de justice de Sao Paulo (Brésil) condamne Sony pour l'affaire du ban des consoles PlayStation 5 : la cour de justice de Sao Paulo (Brésil) condamne Sony pour l'affaire du ban des consoles

L'affaire est symbolique puisque c'est loin d'être la terre la plus porteuse du secteur JV, mais ça restera une première dans l'histoire de la justice brésilienne : la Cour de Justice de Sao Paulo vient de condamner Sony pour l'affaire du ban des consoles PlayStation 5.



Petit rappel pour expliquer. La PlayStation 5 propose l'offre PS Plus Collection donnant accès à une vingtaine de jeux PS4, et des petits malins en ont profité pour faire un business dessus : soit en proposant à des joueurs PS4 (moyennant finance) d'entrer leur compte sur PS5 afin de récupérer les 20 jeux, soit directement en créant des comptes neufs pour là encore récupérer les jeux et ensuite revendre tout cela à des possesseurs de PS4. Notez que certains ont réitérer l'opération plusieurs dizaines de fois.



Bref, c'est techniquement illégal mais la cour de justice a jugé la punition mise en place par le constructeur (le ban complet d'une console) bien trop élevée et impose le déverrouillage de la console du plaignant sous peine d'une amende journalière de 200R$ (Réal Brésilien) limité à la valeur du produit (5000R$).



Encore une fois, c'est symbolique mais ça peut faire jurisprudence pour d'autres futurs plaignants dans ce pays, tandis qu'il est bien difficile pour Sony de procéder autrement : se contenter de bannir un compte n'empêchera pas le concerné d'en créer un autre et de relancer son business.