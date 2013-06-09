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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/16/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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FFVII Revelation : Post game, les Armes, level max...
Playstation 5


Le prochain jeu de rôle d'action de Square Enix, Final Fantasy VII Revelation, aura le même niveau maximum que le jeu original de 1997.

Lors d'une interview accordée à Everyeye.it (via Genki_JPN sur Twitter/X), Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy VII Remake, a révélé que Final Fantasy VII Revelation aurait le même niveau maximum que le classique de 1997, permettant aux joueurs d'atteindre le niveau 99. « Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que dans Remake et Rebirth, il y avait un niveau maximum, mais dans Revelation, nous n'aurons pas de limite de niveau : les joueurs pourront atteindre le niveau 99 », a-t-il déclaré.

Hamaguchi a expliqué que le troisième et dernier volet mettra davantage l'accent sur la progression en fin de jeu et le contenu post-game que les opus précédents. Alors que Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth encourageaient tous deux les joueurs à rejouer le jeu en mode Difficile après avoir terminé la campagne principale, l'approche sera différente dans le dernier volet de la trilogie. « Au lieu de pousser le joueur à recommencer le jeu en mode Difficile, Revelation l'encouragera à terminer tout le contenu restant sur la carte du monde après avoir terminé l'histoire principale », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les joueurs devront relever de puissants défis optionnels, notamment les Armes et des ennemis encore plus coriaces.

Le retour du niveau maximum classique s’inscrit dans une démarche plus large visant à rendre hommage au Final Fantasy VII original. Le réalisateur de la trilogie Final Fantasy VII Remake a confirmé que les Armes seront intégrées de manière similaire à l’original de 1997, certaines apparaissant au cours de l’histoire principale tandis que d’autres serviront de rencontres optionnelles disséminées sur la carte du monde. Plusieurs de ces combats devraient figurer parmi les défis les plus difficiles du jeu.

Hamaguchi a décrit Final Fantasy VII Revelation comme l'univers le plus vaste et le plus ambitieux de la trilogie. Le nouveau jeu s'appuiera sur les régions interconnectées de Rebirth, permettant aux joueurs d'explorer la planète Gaia à une échelle bien plus grande grâce au dirigeable Highwind, à des Chocobos améliorés et à une verticalité étendue.
Twistedvoxel - https://twistedvoxel.com/final-fantasy-vii-revelation-level-cap-same-as-1997-original-endgame-hard-mode/
    tags : square enix ps5 final fantasy vii rebirth
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    cort, ouroboros4
    posted the 06/15/2026 at 04:29 PM by jenicris
    comments (7)
    jenicris posted the 06/15/2026 at 04:30 PM
    shanks je te laisse faire le ménage si besoin, sur chacun des topics Sony Waypoint désormais. Merci d'avance.

    Surtout si c'est total hors sujet avec le jeu en question ou le sujet du topic.
    zekk posted the 06/15/2026 at 04:33 PM
    jenicris
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 04:55 PM
    cyr posted the 06/15/2026 at 08:18 PM
    hyoga57 posted the 06/16/2026 at 12:31 AM
    cyr
    ouroboros4 posted the 06/17/2026 at 06:57 AM
    hyoga57 ouin ouin ouin
    kalas28 posted the 06/17/2026 at 07:14 AM
    dommage pour le mode difficile c'était bien plus technique à jouer que le mode normal...
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