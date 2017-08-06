description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Kwalee
Développeur : Malformation Games
Genre : Action
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 16 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Une météorite s'est écrasée, anéantissant tout le pays. Deux mois plus tard, une fois la poussière de l'impact retombée et les orages électriques apaisés, une agente d'élite sud-coréenne et son acolyte canadien sont dépêchés sur place pour enquêter. Ce qui les attend dans les ruines embrumées est plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer…
Un bon Survival Horror à l'ancienne.
Je vais me le prendre à coup sûr.
Il est clair que Tormented Soul 1 et surtout 2 ont rehaussé la barre du genre...ou plutôt maintenu à flot...puisque le remake du RE1 reste encore ZE référence...
Mais ici ce ground zero qui inclut les dinos...c'est trop top