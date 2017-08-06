Éditeur : Kwalee

Développeur : Malformation Games

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 16 Avril 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Une météorite s'est écrasée, anéantissant tout le pays. Deux mois plus tard, une fois la poussière de l'impact retombée et les orages électriques apaisés, une agente d'élite sud-coréenne et son acolyte canadien sont dépêchés sur place pour enquêter. Ce qui les attend dans les ruines embrumées est plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer…