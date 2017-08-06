profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/07/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4030
visites since opening : 17043879
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5/XSX] Ground Zero / Date de sortie
Action





Éditeur : Kwalee
Développeur : Malformation Games
Genre : Action
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 16 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Une météorite s'est écrasée, anéantissant tout le pays. Deux mois plus tard, une fois la poussière de l'impact retombée et les orages électriques apaisés, une agente d'élite sud-coréenne et son acolyte canadien sont dépêchés sur place pour enquêter. Ce qui les attend dans les ruines embrumées est plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer…


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=jnzlMVekpzE
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    bigsnake, gareauxloups, adamjensen
    posted the 04/01/2026 at 07:15 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    adamjensen posted the 04/01/2026 at 07:29 PM
    Je l’attendais, celui-là.
    Un bon Survival Horror à l'ancienne.
    Je vais me le prendre à coup sûr.
    bigsnake posted the 04/02/2026 at 05:18 AM
    Merci pour l'info , hâte de le faire sur Ps5.
    sasquatsch posted the 04/07/2026 at 07:17 AM
    Ouais idem....
    Il est clair que Tormented Soul 1 et surtout 2 ont rehaussé la barre du genre...ou plutôt maintenu à flot...puisque le remake du RE1 reste encore ZE référence...
    Mais ici ce ground zero qui inclut les dinos...c'est trop top
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo