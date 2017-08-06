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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5] Vanishing Starlight / Lancement
Metroidvania





Éditeur : Gamepoch
Développeur : Heart Seven
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Bienvenue dans le monde de "Shanhai".
Sous sa surface vibrante se cache la domination cruelle de Dieu, forgée d'une main de fer et tissée de mensonges, où d'innombrables êtres luttent pour leur survie.
Vous Incarnez "Salt", un condamné à mort amnésique piégé dans le Gibetuaire. Guidé par un mystérieux mentor, vous vous évadez de cet enfer terrestre pour retrouver vos partenaires, avant de découvrir que vous avez tous perdu la mémoire.
Le passé et le présent ne laissent aucune trace ; la vérité est enterrée profondément.
Pourtant, vous êtes déterminé à faire comprendre ceci à Dieu : la lueur d'une simple bougie peut embraser les cieux !


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=sUZQDofWyzk
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    posted the 03/18/2026 at 04:30 PM by nicolasgourry
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