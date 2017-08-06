Éditeur : Gamepoch

Développeur : Heart Seven

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 26 Mars 2026

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Bienvenue dans le monde de "Shanhai".Sous sa surface vibrante se cache la domination cruelle de Dieu, forgée d'une main de fer et tissée de mensonges, où d'innombrables êtres luttent pour leur survie.Vous Incarnez "Salt", un condamné à mort amnésique piégé dans le Gibetuaire. Guidé par un mystérieux mentor, vous vous évadez de cet enfer terrestre pour retrouver vos partenaires, avant de découvrir que vous avez tous perdu la mémoire.Le passé et le présent ne laissent aucune trace ; la vérité est enterrée profondément.Pourtant, vous êtes déterminé à faire comprendre ceci à Dieu : la lueur d'une simple bougie peut embraser les cieux !