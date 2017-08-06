description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Gamepoch
Développeur : Heart Seven
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Anglais / Japonais / Chinois.
Bienvenue dans le monde de "Shanhai"
Vous Incarnez "Salt", un condamné à mort amnésique piégé dans le Gibetuaire. Guidé par un mystérieux mentor, vous vous évadez de cet enfer terrestre pour retrouver vos partenaires, avant de découvrir que vous avez tous perdu la mémoire.