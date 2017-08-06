Éditeur : Gamepoch

Développeur : Heart Seven

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 26 Mars 2026

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Bienvenue dans le monde de "Shanhai"Vous Incarnez "Salt", un condamné à mort amnésique piégé dans le Gibetuaire. Guidé par un mystérieux mentor, vous vous évadez de cet enfer terrestre pour retrouver vos partenaires, avant de découvrir que vous avez tous perdu la mémoire.