En 1995 , le studio Graffiti, a introduit un nouveau jeu de course baptisé Screamer. Ce reboot a été conçu par le même studio italien qui aujourd’hui porte le nom de Milestone Team et 30 ans plus tard, la licence s’apprête à faire son grand retour en 2026 sur Pc, Ps5 et Xbox Series.
Porté par son style arcade, Screamer proposera en plus un scénario profond centré sur un mystérieux tournoi de course de rue et aura son lot de personnages attachant. S’inspirant des animes et des mangas des années 80 et 90, les scènes animés sont créées en collaboration avec le studio japonais Polygon Pictures avec en prime la participation de l’acteur américain Troy Baker.
Mais Screamer reste un jeu de course très arcade, ces mécaniques comme la Synchronisation (Sync) et l’Entropie (Entropy) vous permette de gagner du boost et de vous défendre contre les attaques de vos adversaire. Le Coup (Strike) et la Surcharge (Overdrive) sont deux mécaniques offensive et sont alimentés par l’énergie de l’Entropie qui se rempli en utilisant la Synchronisation, l’un sera capable d’anéantir les voitures des adversaires, l’autre augmentera la puissance de la voiture tout en utilisant un bouclier temporaire.