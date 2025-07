Actualité Xbox

"Turn 10 Studios a fermé la branche Motorsport. L’équipe n’existe plus."

On le pressentait hier à travers les premiers échos venus de Turn 10, mais cette fois les choses se précisent sérieusement.Tout est parti d’un message Reddit posté par, ancien de Turn 10 (parti en 2016), qui déclare très clairement que :Et d’ajouter qu’il ne reste désormais que du support pour. À aucun moment il ne s’agit d’unou d’un simple remaniement en interne. C’est une fermeture nette, confirmée par le fait que 50 % du studio a été licencié dans la dernière vague.. Pas d’annonce en bonne et due forme. Juste un silence gêné. Le genre de disparition dont on se rend compte… une fois qu’il ne reste plus rien.. Nouveau moteur, nouveaux standards, approche plus servicielle. Mais entre contenu famélique au lancement, techniquement en retrait par rapport à FM7, et une IA à l’ouest, l’élan est vite retombé.Le jeu a beau avoir décroché, il n’a jamais été mis en avant par, qui n’a donné aucun chiffre de ventes. Et dans le contexte actuel où la rentabilité prime, ça ne pardonne pas.Le contraste est saisissant. D’un côté,. De l’autre,, ex vitrine technique de la marque qui coexistait notamment avec, qui finit reclassée sans tambour ni trompette.Et ça en dit long sur le repositionnement stratégique de: miser sur ce qui est populaire, couper ce qui rapporte moins, quitte à enterrer des franchises historiques.Avec la fermeture de, les annulations en cascade (), et maintenant la disparition d’une série aussi installée que, on commence à entrevoir ce à quoi pourrait ressembler leUn Xbox plus léger, plus agile, mais aussi plus frileux, avec moins de diversité dans ses propositions, et moins de place pour les expériences de niche ou techniques. Un virage stratégique assumé ? Peut être. Mais qui laisse un arrière goût amer pour ceux qui voyaient enautre chose qu’un simple produit à rentabiliser.Et au final, on en revient toujours à cette impression persistante ces derniers mois :Lancée en 2005 sur la première Xbox,n’était pas un simple jeu de course :. Et contre toute attente,n’a pas seulement existé dans son ombre : elle a su, à plusieurs moments clés, tenir tête à son rival japonais, voire le surpasser sur certains aspects.Dès, la série impose un modèle plus souple, plus accessible, mais sans renier l’exigence. Puis. Certains joueurs y voyaient même une alternative plus moderne et plus joueuse, quand le concurrent se perdait dans une approche muséale un peu figée., c’était aussi la capacité à évoluer rapidement : cycle de développement maîtrisé, ajouts réguliers, adaptation aux attentes.. Le tout avec une touche plus vivante, plus immédiate, plus américaine aussi. Le voir s’éteindre aujourd’hui, sans véritable annonce ni hommage, a quelque chose de brutal.