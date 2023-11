Le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est mort. Du moins, c'est ce que Jeff Grubb de Giant Bomb a dit vendredi matin lors de son émission Game Mess Mornings.



"Je veux juste mettre les choses au clair, ce jeu n'est pas en cours d'élaboration pour le moment", a déclaré Grubb vers la 57e minute . "Juste un point. Ce jeu n'est en cours d'élaboration d'aucune façon, dans aucun studio. Sony a coupé les ponts avec le projet"

Insider Gaming vient de publier un article déclarant le jeu mort, mais la nouvelle vient de Jeff Grubb sur Game Mess Mornings.Point final : Aucun studio ne travaille sur le jeu.Les deux seules entités susceptibles d'intervenir sont Sony (qui détient les droits de coédition) et Disney/Lucas.Grubb a entendu des échos selon lesquels Sony ne veut plus rien avoir à faire avec ce jeu.L'idée de départ était de séduire Lucas Arts parce qu'elle n'avait pas à s'impliquer outre mesure. Aspyr s'occuperait du développement, Embracer/Sony de l'édition.Il est très peu probable que Lucas vienne et prenne tout en charge.En l'état actuel des choses, "ce jeu est plus mort qu'une m**** de chien".