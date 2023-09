Actualité générale

Quelques temps avant le, certains élus ont été invités par l'éditeur japonaisoù cela a notamment été l'occasion pour eux de poser les mains sur laEvidemment, malgré que les choses se soient faites dans une forme de confidentialité, cela ne veut pas dire pour autant que cela évitera certaines fuites, et c'est donc ce qui s'est passé puisqueCette divulgation de données a pousséà prendre la parole car la toile s'est enflammée en raison du fait quea officiellement communiqué à l'occasion duen mettant notamment à jour le site dédié à la. Nous étions peut être en droit d'espérer que la gronde qui a sévi récemment sur la toile aurait poussé l'éditeur japonais a changé ses plans, mais il n'en sera rien.Comme nous pouvons l'observer,, et ce sur toutes les machines sauf laqui n'aura que du 720p, en mode docké ou non.. Quant aux deux autres opus,. De plus, il est à noter que