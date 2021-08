C'est via une interview dans UnrealEgine.com apparu avant-hier que Tomohito Hano: Programmeur technique principal et Shuichi Ikeda : programmeur de rendu principal de FFVII Intergrade et de l'opus PS4, nous donnent quelques détails sur ces points précis:

Non seulement les écrans de chargement ont été réduits au minimum, mais les textures se chargent aussi beaucoup plus rapidement, ce qui est particulièrement évident dans le bidonville du secteur 7 du jeu. Pouvez-vous nous parler du travail effectué pour améliorer ces problèmes de streaming avec Unreal Engine ?



Hano : Dans la version PlayStation 4, nous avons dû renoncer à utiliser un rendu de haute qualité et des textures haute résolution en raison des restrictions de mémoire et de capacité de disque. Cependant, nous n'avions toujours pas assez de capacité disque avec FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE pour inclure un rendu de haute qualité et des textures haute résolution.



Nous avons donc intégré Oodle Texture [Compression], et en l'utilisant en combinaison avec Oodle Kraken, nous avons pu obtenir une taille de fichier plus petite sur la version PS5, même en prenant en compte les textures de plus haute résolution.



De plus, l'augmentation de la mémoire par rapport à la PS4 et l'amélioration de la Mip Map non streamable, qui rejoint la réponse de la question susmentionnée, ont également contribué à charger les textures.



Nous avons également pu utiliser davantage de "maps" de lumière haute résolution, ce qui a amélioré la précision de l'éclairage.

Non seulement l'éclairage est amélioré, mais Digital Foundry a souligné que de nouveaux points lumineux ont également été ajoutés à FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ont été ajoutés ?



Ikeda : Comme nous disposions d'une plus grande marge de manœuvre avec nos ressources, nous avons pu ajouter plus de points lumineux à divers endroits. Le but était d'ajouter plus d'informations à certaines zones plates, ce qui permet de mettre en valeur l'agitation de Midgar.

