description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Aeternum Game
Développeur : Aeternum Game
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 3 Décembre 2026
Langues : Français / Anglais / Espagnol / Allemand / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.
C'est la suite d’Aeterna Noctis
Les conséquences inattendues de la fin d'Aeterna Noctis ont rompu l'équilibre entre la Lumière et les Ténèbres. La Reine de la Lumière se réveille seule dans un monde en pleine mutation, à la frontière du vide. Il incombe à Sa Majesté lumineuse de trouver des réponses et d'empêcher la fin de tout.
Cette fois, vous incarnez le monarque autrefois condamné par le vouloir du Dieu suprême Chaos.