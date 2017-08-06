Éditeur : Aeternum Game

Développeur : Aeternum Game

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 3 Décembre 2026

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Allemand / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.

C'est la suite d’Les conséquences inattendues de la fin d'Aeterna Noctis ont rompu l'équilibre entre la Lumière et les Ténèbres. La Reine de la Lumière se réveille seule dans un monde en pleine mutation, à la frontière du vide. Il incombe à Sa Majesté lumineuse de trouver des réponses et d'empêcher la fin de tout.Cette fois, vous incarnez le monarque autrefois condamné par le vouloir du Dieu suprême Chaos.