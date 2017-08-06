Editeur : Skystone Games

Développeur : Streetlamp Studio

Genre : Aventure/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : Q1 2027

Langues : Français / Anglais / Chinois / Allemand / Japonais / Coréen.

Déchaînez des enchaînements spectaculaires, plongez dans des combats palpitants et personnalisez votre personnage de mille façons selon votre style de jeu. Combattez, gagnez en puissance, collectez des objets et découvrez la vérité cachée sous ce monde cyberpunk saisissant !