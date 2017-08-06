Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/04/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5] SlashZero / Demo (limité)
Action




Editeur : Skystone Games
Développeur : Streetlamp Studio
Genre : Aventure/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : Q1 2027
Langues : Français / Anglais / Chinois / Allemand / Japonais / Coréen.

Déchaînez des enchaînements spectaculaires, plongez dans des combats palpitants et personnalisez votre personnage de mille façons selon votre style de jeu. Combattez, gagnez en puissance, collectez des objets et découvrez la vérité cachée sous ce monde cyberpunk saisissant !


Steam (Demo dispo) -Une démo est disponible sur PS5
https://www.youtube.com/watch?v=IR61LCVaLV8
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    posted the 09/04/2026 at 12:45 PM by nicolasgourry
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