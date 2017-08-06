description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Editeur : Skystone Games
Développeur : Streetlamp Studio
Genre : Aventure/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : Q1 2027
Langues : Français / Anglais / Chinois / Allemand / Japonais / Coréen.
Déchaînez des enchaînements spectaculaires, plongez dans des combats palpitants et personnalisez votre personnage de mille façons selon votre style de jeu. Combattez, gagnez en puissance, collectez des objets et découvrez la vérité cachée sous ce monde cyberpunk saisissant !