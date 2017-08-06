Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/18/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/NS2] Order of the Sinking Star / Date
Réflexion





Éditeur : Arc Games
Développeur : Thekla
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/NS2
Date de sortie : 8 Octobre 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Par le développeur Braid
Transportez-vous dans un royaume de magie insolite, de mécanismes périlleux et de monstres redoutables. Explorez quatre mondes distincts, chacun doté de ses propres mécaniques, personnages et histoires, puis assistez à leur collision. Alors que les mondes fusionnent et que les personnages se rencontrent, les systèmes d'énigmes s'entremêlent, créant de surprenantes possibilités de jeu.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=_TM7vqtT0jM&t
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    kisukesan
    posted the 08/18/2026 at 09:25 PM by nicolasgourry
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    kisukesan posted the 08/18/2026 at 09:42 PM
    On n'avait pas assez de jeux de septembre à octobre !
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