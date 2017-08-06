Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/31/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/PS4/Switch/NS2] CloverPit / Date de sortie
Simulation





Éditeur : Future Friends Games
Développeur : Panik Arcade
Genre : Simulation
Disponible sur PC/XSX/XOne
Prévu sur PS5/PS4/Switch/NS2
Date de sortie : 13 Aout 2026
Langue : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Portugais/Russe/Coréen/Chinois.

Enfermé dans une cellule rouillée avec une machine à sous et un distributeur automatique, vous devez rembourser votre dette à la fin de chaque manche... ou sombrer dans la ruine – littéralement !
Manipulez la machine à sous pour gagner des pièces supplémentaires. Faites pencher les chances en votre faveur grâce à divers prix et breloques, et déclenchez des séries de combos éblouissants. Pliez les règles, brisez le jeu et remboursez vos dettes, et payez votre geôlier assez longtemps pour obtenir une chance d’être libéré.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 81% ActuGaming 8,5/10 Gamekult 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=NI3l3JtEatk
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    posted the 07/31/2026 at 04:55 PM by nicolasgourry
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