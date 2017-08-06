Éditeur : Future Friends Games

Développeur : Panik Arcade

Genre : Simulation

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur PS5/PS4/Switch/NS2

Date de sortie : 13 Aout 2026

Langue : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Portugais/Russe/Coréen/Chinois.

Enfermé dans une cellule rouillée avec une machine à sous et un distributeur automatique, vous devez rembourser votre dette à la fin de chaque manche... ou sombrer dans la ruine – littéralement !Manipulez la machine à sous pour gagner des pièces supplémentaires. Faites pencher les chances en votre faveur grâce à divers prix et breloques, et déclenchez des séries de combos éblouissants. Pliez les règles, brisez le jeu et remboursez vos dettes, et payez votre geôlier assez longtemps pour obtenir une chance d’être libéré.