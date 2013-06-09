SONY Waypoint
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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/31/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Hamaguchi (FFVII Revelation) n'est pas influencé par les fans pour l'histoire mais seulement pour l'expérience de jeu
Playstation 5


Naoki Hamaguchi affirme que l'histoire principale qu'ils souhaitent raconter dans la série FF7 Remake n'est pas influencée par les commentaires des fans, mais qu'ils tiennent compte des retours des joueurs pour améliorer l'expérience de jeu !

« L’histoire principale et le message que nous souhaitons transmettre à travers ce remake sont des éléments sur lesquels nous, en tant que créateurs, resterons fermes. Mais en ce qui concerne le gameplay, nous serons toujours à l’écoute des retours des joueurs et continuerons à chercher des moyens d’apporter des améliorations et d’éliminer les sources de frustration. »


Il affirme qu’il met tout en œuvre pour qu’une édition physique de FF7 Revelation voie le jour !

« Personnellement, je suis favorable aux éditions physiques. Rien ne me rend plus heureux que ces moments, lors d’événements communautaires, où les fans m’apportent leurs jeux pour que je les dédicace. Je serais un peu triste si la culture consistant à conserver ses jeux sous forme physique et à partager ces souvenirs venait progressivement à disparaître…

En ce qui concerne FFVII Revelation, je suis conscient que, suite à l’annonce de SIE, certains fans craignent que le jeu ne soit finalement disponible qu’en version numérique.

C’est tout ce que je peux partager pour l’instant, mais compte tenu du stade actuel de développement de FFVII Revelation, un changement complet de cap serait difficile pour nous. C’est pourquoi nous étudions activement la possibilité de sortir une version physique en magasin.

Cela dit, chaque plateforme a ses propres contraintes, qu’il s’agisse de la prise en charge des cartes Game-Key ou des limitations de capacité des supports. À l’heure actuelle, nous discutons en interne de la meilleure façon de préserver la qualité du jeu tout en répondant aux attentes des fans.

Personnellement, j’aimerais continuer à œuvrer pour que cette édition physique voie le jour. »


Selon lui FF7 Remake et Rebirth continuent de bien se vendre !

« Ils marchent extrêmement bien. Même avant le Summer Game Fest 2026, FFVI Remake et Rebirth se vendaient déjà régulièrement. À l’époque où Rebirth avait été annoncé, chaque fois que le jeu faisait parler de lui, les ventes de Remake augmentaient. De la même manière, je suis sûr que chaque fois que Revelation attirera l’attention, davantage de personnes s’intéresseront à Rebirth.

Après le Summer Game Fest 2026, nous avons constaté un énorme engouement en termes de ventes. Je ne peux pas communiquer de chiffres précis, mais les ventes sont plusieurs fois supérieures à nos prévisions.

Je pense que les fans et les communautés de fans passionnées sont très curieux de savoir combien d’exemplaires les jeux se sont vendus, mais je peux affirmer que leurs résultats sont encore meilleurs que ce que la plupart des gens imaginent probablement. Cela signifie que de plus en plus de personnes jouent aux opus précédents, ce qui me donne une grande confiance alors que nous nous préparons à lancer FFVII Revelation à l’échelle mondiale.
Je sais que certains nous demandent de divulguer ces chiffres, mais cela relève de nos politiques en matière de relations avec les investisseurs, j’espère donc que tout le monde comprendra. »
Automaton-media - https://automaton-media.com/en/interviews/after-final-fantasy-vii-revelations-reveal-the-trilogy-has-been-selling-extremely-well-director-naoki-hamaguchi-on-player-feedback-the-blessing-of-a-heated-fandom-and-physical-games/
    tags : square enix ffvii revelation
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    kalas28
    posted the 07/31/2026 at 11:53 AM by jenicris
    comments (4)
    keiku posted the 07/31/2026 at 12:26 PM
    ils vendent bien mais ils ne donnent pas les chiffres on sait tous ce que ca veut dire... ff16 aussi vendait bien...
    noukous posted the 07/31/2026 at 12:42 PM
    Encore heureux ! Qu'ils restent fidèle à leurs visions de base
    Même si le lore autour des fileurs divise, je trouve que ça apporte une dimension très différente à un récit qu'on connait déja très bien.

    En revanche, j'espère que tout ça aboutira à une conclusion convaincante et cohérente, je les attends au tournant à ce niveau.
    thelastone posted the 07/31/2026 at 01:50 PM
    Vous la sentez la fin pétard mouillé ? Honnêtement j'adore la fin du 7 mais j'espère plus que ça , et quelques changements pour une suite ou au moins un nouveau spin off
    jenicris posted the 07/31/2026 at 01:58 PM
    thelastone le seul truc que l'on sait c'est que la fin de Revelation une nouvelle fin selon Hamaguchi sans pour autant être totalement différente (aucune idée de ce qu'il veut dire), après ils disent ne pas trop vouloir partir dans du fan service. Donc à voir
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