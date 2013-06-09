« L’histoire principale et le message que nous souhaitons transmettre à travers ce remake sont des éléments sur lesquels nous, en tant que créateurs, resterons fermes. Mais en ce qui concerne le gameplay, nous serons toujours à l’écoute des retours des joueurs et continuerons à chercher des moyens d’apporter des améliorations et d’éliminer les sources de frustration. »

« Personnellement, je suis favorable aux éditions physiques. Rien ne me rend plus heureux que ces moments, lors d’événements communautaires, où les fans m’apportent leurs jeux pour que je les dédicace. Je serais un peu triste si la culture consistant à conserver ses jeux sous forme physique et à partager ces souvenirs venait progressivement à disparaître…



En ce qui concerne FFVII Revelation, je suis conscient que, suite à l’annonce de SIE, certains fans craignent que le jeu ne soit finalement disponible qu’en version numérique.



C’est tout ce que je peux partager pour l’instant, mais compte tenu du stade actuel de développement de FFVII Revelation, un changement complet de cap serait difficile pour nous. C’est pourquoi nous étudions activement la possibilité de sortir une version physique en magasin.



Cela dit, chaque plateforme a ses propres contraintes, qu’il s’agisse de la prise en charge des cartes Game-Key ou des limitations de capacité des supports. À l’heure actuelle, nous discutons en interne de la meilleure façon de préserver la qualité du jeu tout en répondant aux attentes des fans.



Personnellement, j’aimerais continuer à œuvrer pour que cette édition physique voie le jour. »

« Ils marchent extrêmement bien. Même avant le Summer Game Fest 2026, FFVI Remake et Rebirth se vendaient déjà régulièrement. À l’époque où Rebirth avait été annoncé, chaque fois que le jeu faisait parler de lui, les ventes de Remake augmentaient. De la même manière, je suis sûr que chaque fois que Revelation attirera l’attention, davantage de personnes s’intéresseront à Rebirth.



Après le Summer Game Fest 2026, nous avons constaté un énorme engouement en termes de ventes. Je ne peux pas communiquer de chiffres précis, mais les ventes sont plusieurs fois supérieures à nos prévisions.



Je pense que les fans et les communautés de fans passionnées sont très curieux de savoir combien d’exemplaires les jeux se sont vendus, mais je peux affirmer que leurs résultats sont encore meilleurs que ce que la plupart des gens imaginent probablement. Cela signifie que de plus en plus de personnes jouent aux opus précédents, ce qui me donne une grande confiance alors que nous nous préparons à lancer FFVII Revelation à l’échelle mondiale.

Je sais que certains nous demandent de divulguer ces chiffres, mais cela relève de nos politiques en matière de relations avec les investisseurs, j’espère donc que tout le monde comprendra. »