description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : ALTER-BOY
Développeur : ALTER-BOY
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais
Après un atterrissage forcé dans une chaîne de montagnes isolée, aux confins du Grand Nord canadien, vous pénétrez dans une installation apparemment abandonnée — là même où le signal de votre partenaire a été perdu et où rien n'est tout à fait ce qu'il paraît.
Ce qui n'était au départ qu'une mission de sauvetage et de récupération de routine se transforme peu à peu en un combat pour votre survie ; vous devrez affronter des horreurs indicibles tout en tentant de percer les mystères des lieux et de mettre un terme à de macabres expériences sur des êtres humains !