Éditeur : Sobaka Studio

Développeur : Steel Mantis

Genre : Hack-and-slash

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

L'épopée de l'épée consciente Bathoryn et de ses nombreux possesseurs continue tandis que la bataille fait rage contre les forces démoniaques du seigneur Vroll, lesquelles infestent jusqu'aux confins de la galaxie.La nuit est noire et la chasse est sans fin. Le prince Akran, dernier membre de la Gardeloup, manie Bathoryn et la fureur de la pleine lune pour reprendre le contrôle d'une terre qui se meurt.En sortira-t-il triomphant, ou bien les ténèbres engloutiront-elles tout ?