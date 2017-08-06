description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Sobaka Studio
Développeur : Steel Mantis
Genre : Hack-and-slash
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.
L'épopée de l'épée consciente Bathoryn et de ses nombreux possesseurs continue tandis que la bataille fait rage contre les forces démoniaques du seigneur Vroll, lesquelles infestent jusqu'aux confins de la galaxie.
La nuit est noire et la chasse est sans fin. Le prince Akran, dernier membre de la Gardeloup, manie Bathoryn et la fureur de la pleine lune pour reprendre le contrôle d'une terre qui se meurt.
En sortira-t-il triomphant, ou bien les ténèbres engloutiront-elles tout ?