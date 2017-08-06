Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/28/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Slain 2: The Beast Within aussi sur PS5/XSX
Hack 'n' Slash





Éditeur : Sobaka Studio
Développeur : Steel Mantis
Genre : Hack-and-slash
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

L'épopée de l'épée consciente Bathoryn et de ses nombreux possesseurs continue tandis que la bataille fait rage contre les forces démoniaques du seigneur Vroll, lesquelles infestent jusqu'aux confins de la galaxie.
La nuit est noire et la chasse est sans fin. Le prince Akran, dernier membre de la Gardeloup, manie Bathoryn et la fureur de la pleine lune pour reprendre le contrôle d'une terre qui se meurt.
En sortira-t-il triomphant, ou bien les ténèbres engloutiront-elles tout ?


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=GKkH2nF9oKM
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    posted the 07/28/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
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