description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Sobaka Studio
Développeur : Feed 64
Genre : Plateforme/Roguelike
Prévu sur PC/PS4/PS5/XOne/XSX/Switch
Date de sortie : 2026
Tu te souviens de ce rêve où tu te retrouves dans un bus bondé, seulement en sous-vêtements ?
Eh bien, ce n’est pas un bus — et ce n’est pas un rêve non plus !
La lumière aveuglante disparaît, révélant une sinistre usine extraterrestre où tu dois te frayer un chemin à travers une biomasse compressée avec ton propre corps — non pas pour payer ton ticket, mais pour survivre !
Il est temps d’accrocher les restes frémissants de créatures immondes sur les cordes — celles sorties tout droit des pages verdâtres et moisies de ce sombre comic.
Mieux vaut en finir vite... même si, parfois, on aurait envie de rester ici pour toujours — ou au moins le temps d’un week-end.