Actualité Xbox

L’actualité autour du jeu physique est décidément agitée depuis ces derniers jours, et particulièrement aujourd'hui.. Mais plutôt que de couper brutalement le cordon avec les collections physiques,Selonde. Le principe serait relativement simple :. En tout cas, ça serait une manière de préparer l’après-disque sans demander aux joueurs de racheter toute leur ludothèque. Pour une fois, on ne va pas reprocher àd’avoir pensé deux minutes aux conséquences pratiques de sa stratégie.Autre précision importante :. Ce n’est donc pas un système où l’on transforme définitivement sa galette en version digitale avant de la ranger au musée, mais plutôt une forme de reconnaissance numérique de la possession physique.. La fonction prendrait aussi en charge les jeux fournis avec une console, les titres multi-disques et les contenus habituellement inclus avec le disque.. Mais si la prochaine Xbox devait s’en passer, cette fonctionnalité deviendrait presque indispensable pour éviter de donner aux joueurs physiques l’impression qu’on leur ferme la porte au nez, avec un beau communiqué sur “l’avenir du jeu vidéo” en prime.