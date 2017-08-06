Éditeur : Powerhoof

Développeur : Powerhoof / Dave Lloyd

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur Switch/NS2

Date de sortie : 22 Juin 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol

Fonction "souris" disponible pour la version NS2

Cela fait déjà un certain temps que Mick Carter est à la dérive, passant d'un emploi à un autre sans jamais rester longtemps au même endroit. Après avoir sauté dans un wagon de train de marchandises pour retourner dans sa ville natale, il est témoin d'un meurtre violent, poursuivi par des soldats équipés de matériel futuriste, puis jeté dans un réservoir où il finit par se noyer.