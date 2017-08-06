description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Powerhoof
Développeur : Powerhoof / Dave Lloyd
Genre : Aventure
Disponible sur PC
Prévu sur Switch/NS2
Date de sortie : 22 Juin 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol
Cela fait déjà un certain temps que Mick Carter est à la dérive, passant d'un emploi à un autre sans jamais rester longtemps au même endroit. Après avoir sauté dans un wagon de train de marchandises pour retourner dans sa ville natale, il est témoin d'un meurtre violent, poursuivi par des soldats équipés de matériel futuriste, puis jeté dans un réservoir où il finit par se noyer.