Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
71
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/11/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4083
visites since opening : 17664049
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Switch/NX2] The Drifter / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Powerhoof
Développeur : Powerhoof / Dave Lloyd
Genre : Aventure
Disponible sur PC
Prévu sur Switch/NS2
Date de sortie : 22 Juin 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol

Cela fait déjà un certain temps que Mick Carter est à la dérive, passant d'un emploi à un autre sans jamais rester longtemps au même endroit. Après avoir sauté dans un wagon de train de marchandises pour retourner dans sa ville natale, il est témoin d'un meurtre violent, poursuivi par des soldats équipés de matériel futuriste, puis jeté dans un réservoir où il finit par se noyer.

Fonction "souris" disponible pour la version NS2



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 85%
https://www.youtube.com/watch?v=bckdTMvHQYk
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/11/2026 at 04:50 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo