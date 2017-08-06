Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/07/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Gemini X / Trailer
Metroidvania





Éditeur : Komi Games
Développeur : Komi Games
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois.

Bienvenue à Z.C.N. 02
Une faction rebelle de combattants de la liberté robotiques, les Heretechs, s'est emparée d'une colonie spatiale et a pris son équipage en otage.
Reprenez la colonie en affrontant ces puissants ennemis et obtenez leurs pouvoirs uniques tout au long de votre aventure.


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https://www.youtube.com/watch?v=PINvArR1_nA
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    posted the 06/07/2026 at 01:50 PM by nicolasgourry
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