Éditeur : Komi Games

Développeur : Komi Games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois.

Bienvenue à Z.C.N. 02Une faction rebelle de combattants de la liberté robotiques, les Heretechs, s'est emparée d'une colonie spatiale et a pris son équipage en otage.Reprenez la colonie en affrontant ces puissants ennemis et obtenez leurs pouvoirs uniques tout au long de votre aventure.