Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/30/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/XSX] Echo Generation 2 / Lancement
Aventure





Éditeur : Cococucumber
Développeur : Cococucumber
Genre : Aventure/RPG
Disponible sur PC/XSX
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen.

Vous incarnez Jack, un papa ordinaire qui vit une aventure extraordinaire, piégé dans une dimension mystérieuse. Perdu dans cette galaxie inconnue, vous vous lancez dans un périple pour rentrer chez vous.


Steam
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PS : Directement dans le Gamepass
Quelques tests :
OpenCritic 78%
https://www.youtube.com/watch?v=-r3Ltnr1ql8
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    posted the 05/30/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
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