Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/22/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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OPUS : Prism Peak aussi sur PS5
Aventure





Éditeur : Shueisha Games
Développeur : Sigono
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur PC/Switch/NS2
Prévu sur PS5
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.

Un photojournaliste fatigué par une vie ponctuée d'échecs se retrouve plongé dans un royaume fantasmagorique alors qu'il se rend dans sa ville natale. Là, tandis qu'il cherche un moyen de rentrer chez lui, il rencontre de nombreux esprits. Il aura pour guide une fille mystérieuse qui affirme qu'une cabane sur une lointaine montagne est leur seule porte de sortie.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87% IGNFrance 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=hXdA43q1Mro
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    posted the 05/22/2026 at 08:30 AM by nicolasgourry
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