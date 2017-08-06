Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Pit Panic / Trailer
Réflexion





Éditeur : Flying Rat Studio
Développeur : Flying Rat Studio
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : Juillet 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Espagnol / Tchèque / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Incarnez un ou une archéologue, foncez dans des niveaux réalisés avec soin et venez à bout de boss mythiques en sautant à tout bout de champ.


Steam
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    gareauxloups
    posted the 05/16/2026 at 09:20 AM by nicolasgourry
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