Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
71
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4053
visites since opening : 17375779
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/Switch] TetherGeist / Lancement
Plateforme





Éditeur : O. and Co. Games
Développeur : O. and Co. Games
Genre : Plateforme
Disponible sur PC/Switch
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Depuis des centaines d’années, les chamans de la montagne utilisent leurs pouvoirs de Projection astrale pour parcourir de vastes distances. Mais Mae est différente. Son voyage spirituel est limité par un lien. Lorsque vient le temps du pèlerinage initiatique, Mae doit renoncer au vol spirituel et entreprendre le voyage par la voie la plus longue.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87%
https://www.youtube.com/watch?v=TWUHf7t99fA
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/09/2026 at 12:00 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo