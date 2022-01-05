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Le jeu propose un total de 12 personnages jouables, chacun utilisant une arme et un style de combat distincts : épée, magie, arc, rapière, grande faux, marteau, ou encore bras mécanique. Chaque personnage possède ses propres compétences et son propre rythme, exigeant non seulement de simples pressions sur les touches, mais aussi un jugement stratégique et une véritable maîtrise.



Ce jeu s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts grâce à un système de combat intuitif fidèle aux bases du genre. L'action n'en reste pas moins profonde : grâce à un système de "Cancel" par étapes (Passage d'un coup normal à un coup spécial, puis à une capacité ultime), vous pouvez créer vos propres combos. Les capacités ultimes, particulièrement puissantes, permettent de renverser le cours du combat en une fraction de seconde.



Dans le mode Histoire, suivez le récit de chacun des 12 personnages à travers des mises en scène intégrées entre les combats. L'histoire est présentée via des prologues et des fins au style "Webtoon", révélant peu à peu les secrets du tournoi pour les Battle Stones lancé par la mystérieuse Mela. De plus, des mini-jeux bonus inspirés des classiques de l'arcade sont inclus pour varier les plaisirs. Le jeu propose également des modes de combat en ligne, local et contre l'IA. Le jeu en ligne repose sur la technologie Rollback Netcode pour garantir une expérience fluide et stable.



Les visuels utilisent un style cel-shading pour offrir une esthétique de bande dessinée et des animations pleines de vie. Les personnages magnifiquement conçus et leurs costumes uniques enrichissent l'atmosphère du jeu. Vous pouvez débloquer divers costumes en utilisant les pièces gagnées en jouant.



Découvrez les raisons pour lesquelles chaque personnage convoite les Battle Stones et les conséquences de leurs choix. Une expérience mêlant combat et narration vous attend.

L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit.



Programming: All core game logic and mechanics were manually coded by the developer. AI tools were partially utilized only in the later stages of development to assist with network infrastructure and CPU opponent processing.



Graphic Assets: All characters and primary combat environments were created manually. Generative AI was used exclusively for distant background scenery to add environmental depth without affecting the main visual assets.





Les indépendants coréens de Bidulgi Bus présente officiellement leur jeu de combat Battle Queen, avec pour casting des personnages féminins. En développement depuis 2 ans, la page Steam est désormais disponibe mais pas de date de sortie.