Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/04/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] Smalland : Survive the Wilds / Date
Aventure





Éditeur : Maximum Entertainment
Développeur : Merge Games
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 14 Mai 2026

« Avant l’arrivée des géants, nous menions une existence paisible sous le soleil et la lune. Des siècles se sont écoulés, mais ces histoires sur le monde à la surface ont été transmises de génération en génération. Aujourd’hui, les géants sont partis, et vous, l’avant-garde, devez retourner à la surface pour y mener une mission des plus urgente. Que le courage vous accompagne, et puissiez-vous ne pas fléchir... »


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=mAgVi5UghrM
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    posted the 05/04/2026 at 01:20 PM by nicolasgourry
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