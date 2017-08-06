description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Maximum Entertainment
Développeur : Merge Games
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 14 Mai 2026
« Avant l’arrivée des géants, nous menions une existence paisible sous le soleil et la lune. Des siècles se sont écoulés, mais ces histoires sur le monde à la surface ont été transmises de génération en génération. Aujourd’hui, les géants sont partis, et vous, l’avant-garde, devez retourner à la surface pour y mener une mission des plus urgente. Que le courage vous accompagne, et puissiez-vous ne pas fléchir... »