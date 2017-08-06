Éditeur : Infini Fun

Développeur : Cyclos

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Basé sur la mythologie chinoise, le jeu offre une nouvelle interprétation des enfers : le bon et le mauvais karma agissent comme un champ magnétique invisible, influençant l'équilibre des Trois Royaumes. Pour contrer les catastrophes liées au mauvais karma, les dieux et les bouddhas ont bâti les enfers - avec la Soupe de Meng Po (Potion de l'Oubli), les 18 Niveaux de l'Enfer, et plus encore.