Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/27/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Karma Exorcist / Trailer
Metroidvania





Éditeur : Infini Fun
Développeur : Cyclos
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Basé sur la mythologie chinoise, le jeu offre une nouvelle interprétation des enfers : le bon et le mauvais karma agissent comme un champ magnétique invisible, influençant l'équilibre des Trois Royaumes. Pour contrer les catastrophes liées au mauvais karma, les dieux et les bouddhas ont bâti les enfers - avec la Soupe de Meng Po (Potion de l'Oubli), les 18 Niveaux de l'Enfer, et plus encore.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=rPFMAHuEwAA
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    burningcrimson, malroth
    posted the 04/27/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    malroth posted the 04/27/2026 at 05:41 PM
    merci, j'aime bien ce que je vois
    burningcrimson posted the 04/27/2026 at 05:41 PM
    Ça va être parfait sur switch
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