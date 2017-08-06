description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Infini Fun
Développeur : Cyclos
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Basé sur la mythologie chinoise, le jeu offre une nouvelle interprétation des enfers : le bon et le mauvais karma agissent comme un champ magnétique invisible, influençant l'équilibre des Trois Royaumes. Pour contrer les catastrophes liées au mauvais karma, les dieux et les bouddhas ont bâti les enfers - avec la Soupe de Meng Po (Potion de l'Oubli), les 18 Niveaux de l'Enfer, et plus encore.