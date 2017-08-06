Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/21/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Well Dweller / Trailer Demo
Metroidvania





Éditeur : Top Hat Studios
Développeur : Kyle Thompson
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs de Crypt Custodian et Islets.
Au fond d'un puits au cœur de la forêt vit la seule créature assez courageuse pour tuer la reine.
Incarnez Glimmer, un petit oiseau armé d'une allumette qui doit brûler la méchante reine pour sauver sa famille.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=BX65WHpZQkc
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    posted the 04/21/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
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