Millenium 90%

Gamergen 18/20

JV 18/20

Phonandroid 18/20

BetaTesteur 8,7/10

Gamewave 8,5/10

Jdg 8,5/10

Gameblog 8/10

ActuGaming 8/10

Gamekult 8/10

JeuxActu 16/20

Numerama 7/10

IGNFrance 7/10

Pragmata est l'expression typique du savoir-faire incontestable de Capcom en matière de jeu d'action. Avec son concept original parfaitement exécuté, l'éditeur japonais prend des risques et cela lui va à ravir. Les aventures de Hugh et Diana marquent grâce à ces combats mêlant à la fois réflexion, shoot énervé et choix d'armes stratégique. Un indispensable pour les joueurs aguerris qui veulent sortir des carcans habituels du jeu de tir à la troisième personne.Au final, Pragmata s’impose comme une belle surprise, une production qui sait toucher celles et ceux prêts à se laisser porter par son univers. Il y a dans cette aventure quelque chose de sincère, qui touche en plein cœur. Nous en ressortons avec le sentiment d’avoir vécu une expérience différente, une parenthèse à part dans le tumulte des grosses productions calibrées. Et au fond, c’est peut-être ça, la plus grande réussite d'une telle production, rappeler que le jeu vidéo peut encore surprendre, émouvoir, étonner, toucher, et marquer durablement.En définitive, Pragmata est un titre qui porte encore les stigmates d’un développement complexe, obligeant les équipes à faire des choix, notamment structurels. Pour ne pas dénaturer l’expérience, on sent que Capcom a préféré faire les choses simplement, et c’est parfois le choix le plus raisonnable. Peu surprenant sur cet aspect, Pragmata compense très largement avec son gameplay, jouissif d’un bout à l’autre et sans cesse renouvelé par des ajouts réguliers, et par l’histoire qu’il dépeint à travers ses deux personnages et leur destinée. Dense, spectaculaire et émouvant, Pragmata est l’exemple parfait du jeu ramassé qu’on voudrait avoir plus souvent entre nos mains, contrairement à d’autres qui visent la démesure. Court et intense, Capcom prouve encore une fois avec Pragmata qu'il est une pointure pour offrir des productions calibrées qui collent des frissons.On ne s’attendait pas à autant aimer Pragmata, mais la nouvelle création de Capcom est tout simplement un coup de cœur inattendu. Non seulement l’éditeur japonais a eu la brillante idée de faire confiance à une jeune équipe talentueuse pour oser développer une licence inédite en interne, mais cerise sur le gâteau, cette dernière est une franche réussite. En fin de compte, il n’y avait peut-être pas de quoi s’inquiéter : les créateurs de Pragmata ont clairement pris le temps de peaufiner leur bébé pour livrer une copie très propre, presque clinique, qui compense un certain vide dans le paysage vidéoludique actuel. Cette industrie manquait clairement de jeux d’action-aventure de ce calibre, courts mais intenses, qui vont à l’essentiel tout en sachant séduire sur les plans de la narration et de la réalisation, en offrant qui plus est un gameplay intelligent capable de se renouveler comme il faut. S’il reste encore quelques petits détails perfectibles, nul doute que Capcom saura les améliorer dans une suite, que l’on attend déjà après un coup d’essai aussi brillant.Pragmata propose une aventure de science-fiction accessible à un large éventail de joueurs, portée par un duo attachant et un système de combat vraiment original. Sa progression nous fait garder littéralement la manette en main et ses environnements visuellement renversants donnent constamment envie de découvrir la zone suivante. Le titre de Capcom marque autant par son atmosphère que par son gameplay.Sans réinventer totalement le genre, il pioche intelligemment dans ce que l’on a vu de mieux ailleurs pour l’intégrer à un univers cohérent, moderne et touchant. Si l’idée de partir vers la Lune vous fait vibrer, Pragmata mérite clairement une place sur votre liste de jeux à savourer.Pragmata est une réussite qui rappelle les grandes heures de Capcom : un jeu d'action pur, doté d'un système de combat complexe mais gratifiant et d'une ambiance unique. Si l'histoire ne révolutionne pas le genre, l'efficacité de sa boucle de gameplay et la relation entre Hugh et Diana suffisent à porter l'aventure.C'est un titre qui demande de l'investissement technique, mais qui récompense chaque effort par un sentiment de puissance inégalé. Capcom a pris son temps, mais le résultat est une nouvelle licence solide qui prouve que l'originalité a encore sa place dans le paysage du AAA, et que Capcom est bien un acteur majeur de l'année 2026.Pragmata est un pari réussi pour Capcom qui peut partir d'un environnement entièrement vierge pour réexplorer un art oublié du jeu à couloirs, pas si sobre, pas si simple, et diablement efficace. Pas de démesure, juste une réflexion sur ce qui lui est vraiment utile et le superflu. Un petit côté triple A qui a regarder ce qui se faisait de mieux du côté des double A.Après des années d’attente et de multiples previews, on peut enfin le certifier : Pragmata s’impose bel et bien comme la surprise que l’on attendait. Douée d’un gameplay rafraîchissant et d’un duo de protagonistes fort attachant, la nouvelle licence de Capcom nous plonge au cœur d’un monde fabuleux, que l’on se plaît à découvrir de bout en bout malgré la présence de petites lacunes ici et là. Et si ces dernières empêcheront peut-être le titre d’avoir un impact aussi considérable que ce que l’on espérait à l’origine, cela n’en reste pas moins une franche réussite pour le studio, qui continue de nous livrer de nouvelles œuvres originales qui font beaucoup de bien.Avec Pragmata, Capcom réussit un pari devenu rare en proposant une aventure solo compacte, originale et sans ambitions démesurées. Le jeu brille surtout par son duo attachant et son gameplay hybride hacking/TPS qui apporte une vraie fraîcheur. Cependant, cette approche “one-shot” a aussi ses limites, notamment une narration assez classique, un manque d’audace dans les environnements et une durée de vie qui pourra frustrer certains. On espère se tromper et que Capcom parviendra à nous proposer une suite plus ambitieuse, mais c’est difficile à croire pour le moment.Pragmata brille de mille feux sur son gameplay et c'est sans doute le plus important. Non seulement le mélange TPS/puzzles fonctionne très bien, mais en plus de ça, le jeu a une courbe de progression d'une grande finesse et parvient à se renouveler constamment pour nous maintenir captivés du début à la fin sans difficultés. Devant une telle maîtrise, ses quelques défauts comme son level design par moment un peu classique ou son scénario très convenu, malgré la relation touchante entre Hugh et Diana, sont totalement pardonnables. Pragmata est avant tout un jeu de l'école du gameplay, et il fait partie des premiers de la classe.Avec Pragmata, Capcom signe une proposition audacieuse, bâtie autour d’un gameplay double particulièrement inventif, où l’action et le piratage cohabitent avec une tension bienvenue et assez exaltante. Cette idée de dualité entre Hugh et Diana constitue sans conteste la grande force du titre, donnant naissance à des affrontements nerveux et réellement stimulants lorsque la mécanique de hacking est parfaitement assimilée. Le jeu brille d’ailleurs dans ces moments de tension maîtrisée, où on se délecte à la fois de la mobilité incroyable de Hugh et la capacité à Diana de se déplacer dans cette grille de hacking que l’on comprend très rapidement. Capcom a eu raison d’insister sur le contraste des deux protagonistes, parce que c’est là que Pragmata est le plus intéressant. Cela dit, si l’originalité du gameplay est à saluer, Pragmata ne parvient pas à masquer certaines limites structurelles. La progression manque de renouvellement sur la durée, et la relative simplicité de l’ensemble finit par atténuer l’impact des bonnes idées. Les combats, aussi réussis soient-ils, reposent souvent sur une boucle qui s’essouffle progressivement, tandis que les boss, pourtant spectaculaires, manquent de vrai challenge. Pragmata est un jeu calibré pour le grand public et il faudra attendre d’avoir terminé le jeu pour débloquer le mode de difficulté plus intense et le NewGame+ pour les joueurs les plus chrevonnés, mais encore faut-il avoir envie d’y retourner… Sur le plan narratif, le constat est là aussi mitigé. L’histoire entre Hugh et Diana est trop classique, sans réelle prise de risque, pour surprendre ou s’extasier. Malgré quelques moments de complicité réussis entre nos deux protagonistes, l’écriture reste globalement convenue, parfois maladroite, avec cette ambiance un peu mièvre qu’on avait pas anticipé. Cela dit, rien que pour le gameplay et les bonnes sensations, Pragmata est un jeu qui vaut le détour, même s’il se torche en moins de 10 heures… Au moins, vous voilà prévenus !Pragmata est un excellent premier jeu, et on espère sincèrement que Capcom aura l’opportunité de capitaliser dessus, ce qui n’est jamais couru d’avance pour une nouveauté. Son gameplay, terriblement malin et intuitif en dépit de sa complexité manifeste, mérite d’être connu. Il ajoute avec brio des mécaniques de puzzle à des phases de tir, pour un mélange étonnant et, surtout, détonnant. Ce gameplay aurait quand même mérité, aussi, que le reste soit au niveau. On pense à la structure, à la narration, au casting ou encore au challenge. Pragmata a les défauts d’un premier jeu, et dont le but premier est avant tout d’assurer des sensations incroyables. Sur ce point, le pari de Capcom, habitué à puiser dans ses licences fortes, est réussi.Au final, Pragmata est un jeu profondément paradoxal, capable de fasciner autant qu’il frustre. Capcom y propose une idée de gameplay réellement originale, portée par une dualité Hugh/Diana qui fonctionne admirablement bien manette en main, avec une richesse mécanique et une nervosité indéniables qui rendent les premières heures particulièrement grisantes. Mais cette excellente base se heurte rapidement à plusieurs limites structurelles : une répétitivité omniprésente, un manque cruel de challenge et surtout une progression artificiellement étirée par des ajouts de gameplay qui ressemblent davantage à des correctifs tardifs qu’à une véritable montée en puissance. À cela s’ajoute une narration en retrait, presque absente pendant la majorité de l’aventure, qui empêche toute implication émotionnelle durable malgré un final plus prometteur. Pourtant, difficile de ne pas reconnaître la maîtrise technique de Capcom, entre une réalisation globalement impressionnante, un RE Engine toujours aussi solide et une proposition ludique qui, malgré ses défauts, ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Pragmata est donc un jeu d’idées plus qu’un jeu abouti, une expérience intrigante mais incomplète, qui laisse surtout entrevoir ce qu’elle aurait pu (ou dû) être.