description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Epopeia Games / Hammer95
Développeur : Hammer95
Genre : FPS
Disponible sur PC/XSX/XOne
Prévu sur Switch
Date de sortie : 30 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Dans ce futur, l'homme et internet ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle forme de vie. Cet être à besoin de dopamine toutes les 10 secondes, sans quoi il mourra !
Le monde est désormais gouverné par des IA super riches. Des robots appelés "ROBILLIONAIRES",
Ceux qui mettent leurs 10 SECONDES DE VIE en jeu pour tuer ces robots sont appelés MODERATORS !