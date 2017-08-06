Éditeur : Epopeia Games / Hammer95

Développeur : Hammer95

Genre : FPS

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 30 Avril 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dans ce futur, l'homme et internet ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle forme de vie. Cet être à besoin de dopamine toutes les 10 secondes, sans quoi il mourra !Le monde est désormais gouverné par des IA super riches. Des robots appelés "ROBILLIONAIRES",Ceux qui mettent leurs 10 SECONDES DE VIE en jeu pour tuer ces robots sont appelés MODERATORS !