description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Digital Sun
Développeur : Digital Sun
Genre : TowerDefense/Roguelite
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe.
Par le développeur de la licence Moonlighter
Vous êtes le Comte Dracula. Non pas une bête sauvage tapie dans l'ombre, mais le souverain d'un château sous siège. Maudit par Achlys, déesse de la nuit, vous défendez votre trône sans répit. Les humains reviennent chaque nuit. Chaque assaut écrit un chapitre de plus dans une guerre de sang et de sacrifice. Vous ne restez pas en retrait. Vous parcourez les couloirs, abattez les intrus à coups d'attaques brutales et de pouvoirs dévastateurs, et renversez le sort quand vos troupes faiblissent. Vous ne combattez pas pour la gloire, mais pour un amour perdu.