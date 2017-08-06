Éditeur : Digital Sun

Développeur : Digital Sun

Genre : TowerDefense/Roguelite

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe.

Par le développeur de la licenceVous êtes le Comte Dracula. Non pas une bête sauvage tapie dans l'ombre, mais le souverain d'un château sous siège. Maudit par Achlys, déesse de la nuit, vous défendez votre trône sans répit. Les humains reviennent chaque nuit. Chaque assaut écrit un chapitre de plus dans une guerre de sang et de sacrifice. Vous ne restez pas en retrait. Vous parcourez les couloirs, abattez les intrus à coups d'attaques brutales et de pouvoirs dévastateurs, et renversez le sort quand vos troupes faiblissent. Vous ne combattez pas pour la gloire, mais pour un amour perdu.