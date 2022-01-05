profile
Un trailer pour la suite de Bunny Garden
Actualité


Annoncé il y a quelques jours avec d'autres jeux de l'éditeur qureate pour cette année, Bunny Garden 2 a désormais un premier trailer histoire de montrer les nouveautés dont 1 nouvelle serveuse lapine, Erisa. Bon la bannière ci-dessus spoiler les 2 autres nouvelles têtes du jeu mais passons .



Une autre nuit inoubliable est sur le point de commencer...

Le tout nouveau titre de Bunny Garden arrive enfin !

Ce dernier opus de la série de jeux d'aventure romantique est conçu pour les gentlemen au cœur pur qui fréquentent le refuge pour gentlemen « Bunny Garden » et nouent des liens avec ses personnages au charme unique.

Retrouvez des visages familiers tout en accueillant de nouveaux venus, pour une expérience encore plus immersive que son prédécesseur.

Les mini-jeux ont encore évolué : c'est à vous de décider comment vous souhaitez en profiter.

Oubliez les difficultés de la vie quotidienne et laissez-vous tenter par des nuits douces et palpitantes.






Aussitôt annoncé, aussitôt censuré sur Nintendo Switch :

Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/03/bunny-garden-2-debut-trailer-details-and-screenshots
    posted the 03/07/2026 at 09:23 PM by masharu
    comments (1)
    olex posted the 03/07/2026 at 09:42 PM
    Encore une fois, le "suggéré" sur Switch est encore plus sulfureux que le directement montré sur Steam, je trouve...
