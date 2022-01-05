Actualité

Une autre nuit inoubliable est sur le point de commencer...



Le tout nouveau titre de Bunny Garden arrive enfin !



Ce dernier opus de la série de jeux d'aventure romantique est conçu pour les gentlemen au cœur pur qui fréquentent le refuge pour gentlemen « Bunny Garden » et nouent des liens avec ses personnages au charme unique.



Retrouvez des visages familiers tout en accueillant de nouveaux venus, pour une expérience encore plus immersive que son prédécesseur.



Les mini-jeux ont encore évolué : c'est à vous de décider comment vous souhaitez en profiter.



Oubliez les difficultés de la vie quotidienne et laissez-vous tenter par des nuits douces et palpitantes.







Annoncé il y a quelques jours avec d'autres jeux de l'éditeur qureate pour cette année, Bunny Garden 2 a désormais un premier trailer histoire de montrer les nouveautés dont 1 nouvelle serveuse lapine, Erisa. Bon la bannière ci-dessus spoiler les 2 autres nouvelles têtes du jeu mais passonsAussitôt annoncé, aussitôt censuré sur Nintendo Switch :