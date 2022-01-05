Actualité







Loin d'un Stellar Blade niveau polish, voici Surangama un jeu de survival horror de SUZAKU Games dont les développeurs avaient déjà présenté le concept il y a 5 mois. A l'occasion du Steam Next Fest actuellement en court, une demo est également disponible. Vous pourrez y jouer Tse Li Li, une agent de sécurité qui sera amener à combattre des esprits afin de s'échapper des enfers.SUZAKU Games a ouvert un financement participatif sur Kickstarter, sachez que le jeu n'est pas prévu avant 2028 sur PC.