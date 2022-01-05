description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Loin d'un Stellar Blade niveau polish, voici Surangama un jeu de survival horror de SUZAKU Games dont les développeurs avaient déjà présenté le concept il y a 5 mois. A l'occasion du Steam Next Fest actuellement en court, une demo est également disponible. Vous pourrez y jouer Tse Li Li, une agent de sécurité qui sera amener à combattre des esprits afin de s'échapper des enfers.
SUZAKU Games a ouvert un financement participatif sur Kickstarter, sachez que le jeu n'est pas prévu avant 2028 sur PC.