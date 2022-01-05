profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 273
visites since opening : 620655
subscribers : 4
bloggers : 1
Suzaku Games dévoile Surangama avec un trailer et une demo
Actualité


Loin d'un Stellar Blade niveau polish, voici Surangama un jeu de survival horror de SUZAKU Games dont les développeurs avaient déjà présenté le concept il y a 5 mois. A l'occasion du Steam Next Fest actuellement en court, une demo est également disponible. Vous pourrez y jouer Tse Li Li, une agent de sécurité qui sera amener à combattre des esprits afin de s'échapper des enfers.

SUZAKU Games a ouvert un financement participatif sur Kickstarter, sachez que le jeu n'est pas prévu avant 2028 sur PC.



NoisyPixel - https://noisypixel.net/surangama-cyberpunk-survival-horror-steam-next-fest-demo/
