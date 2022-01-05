description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
La préquelle Fear Effect 2: Retro Helix a une date, le jeu arrive sur NS1/PS4/PS5/Steam le 27 février. Comme pour le portage du premier jeu, c'est le portage direct du jeu PS1 avec des ajouts de QOL comme les save state, rewind et écran large.
Et c'est plus joli sur émulateur.
Cette licence mérite beaucoup mieux.
Super jeu sinon.