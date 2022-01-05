profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 260
visites since opening : 595553
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Le portage de Fear Effect 2 pour le 27 février
Actualité


La préquelle Fear Effect 2: Retro Helix a une date, le jeu arrive sur NS1/PS4/PS5/Steam le 27 février. Comme pour le portage du premier jeu, c'est le portage direct du jeu PS1 avec des ajouts de QOL comme les save state, rewind et écran large.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/02/fear-effect-2-retro-helix-for-ps5-ps4-switch-and-pc-launches-february-27
    tags : square enix fear effect retro helix
    1
    Like
    Who likes this ?
    boyd
    posted the 02/07/2026 at 09:11 AM by masharu
    comments (4)
    adamjensen posted the 02/07/2026 at 09:52 AM
    Dommage qu'ils ne se soient pas fait chier, c'est un portage merdique comme le 1er, et avec tout ce qu'un émulateur peut déjà faire. Et sans les sous-titres FR en plus.
    Et c'est plus joli sur émulateur.
    Cette licence mérite beaucoup mieux.
    Super jeu sinon.
    pharrell posted the 02/07/2026 at 10:43 AM
    Y avait pas un remake du 1 qui a été annulé ?
    mibugishiden posted the 02/07/2026 at 10:47 AM
    Les 2 jeux meritent un vrai remake, pas juste un simple portage PS1. La c'est du gachis.
    ravyxxs posted the 02/07/2026 at 12:25 PM
    adamjensen exactement ils m'ont foutu la haine
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo