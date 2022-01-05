profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/05/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 257
visites since opening : 590934
subscribers : 4
bloggers : 1
Le trailer complet pour Tokyo Scramble
Actualité


Voici le trailer complet pour Tokyo Scramble, 20 secondes en plus par rapport à ce qui a été présenté durant le Nintendo Direct.

Développé et édité par les japonais de Binary Haze Interactive, Tokyo Scramble c'est un jeu de survie où Anna se retrouve dans les sous-sols de Tokyo à devoir éviter les dinosaures mais également des monstres nommés Zinos. Sur son chemin, Anna pourra compter sur des pièges pour ralentir voire tuer les monstres.




Tokyo Scramble sera disponible le 11 février en exclusivité sur NS2.
    kibix, kisukesan
    posted the 02/05/2026 at 05:27 PM by masharu
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 05:41 PM
    Enfin un jeu de dino intéressant, c'est sur c'est pas la daube : code violet
