Voici le trailer complet pour Tokyo Scramble, 20 secondes en plus par rapport à ce qui a été présenté durant le Nintendo Direct.Développé et édité par les japonais de Binary Haze Interactive, Tokyo Scramble c'est un jeu de survie où Anna se retrouve dans les sous-sols de Tokyo à devoir éviter les dinosaures mais également des monstres nommés Zinos. Sur son chemin, Anna pourra compter sur des pièges pour ralentir voire tuer les monstres.Tokyo Scramble sera disponible le 11 février en exclusivité sur NS2.