Actualité





Dans la catégorie low budget / shovelware, voici Wicked Seed. Disponible depuis le 23 janvier dernier sur Steam, c'est un jeu de survival horror avec des éléments de jeu de rôle empruntant à Parasite Eve où vous devez guider Ella Aster avec possibilité de la personnaliser (physiquement, mais également ses armes évidemment).Le jeu propose pas moins d'une cinquantaine d'apparences pour Ella, dont des secrets à trouver ainsi que des clins d'oeil aux héroïnes de Resident Evil notamment.Une demo contenant ~1h de jeu est disponible depuis vendredi dernier pour tester ça. Et si le coeur vous en dit, vous avez une réduction de 20% jusqu'au 6 février.