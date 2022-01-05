Actualité

ReBlade: The Death Spiral est un jeu d'action qui se déroule dans un univers cyberpunk inspiré de la mythologie chinoise.



Vous incarnez un synthétique condamné, marqué pour être détruit et piégé dans un cycle sans fin de réinitialisations. Dans ce monde, une fausse immortalité s'est installée, et chaque fois que vous tombez, le cycle recommence.



À travers les combats et l'exploration, vous découvrirez progressivement la vérité qui se cache derrière ce monde et votre place en son sein. En combinant armes, puces et augmentations, vous combattrez des créatures mécaniques, adapterez votre style de combat et vous rapprocherez de la libération du cycle.









Les développeurs de ChillyRoom annoncent leur nouveau jeu intitulé ReBlade: The Death Spiral, un jeu d'action roguelike cyberpunk.En attendant d'en savoir plus, voici quelques images.