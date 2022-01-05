description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Les développeurs de ChillyRoom annoncent leur nouveau jeu intitulé ReBlade: The Death Spiral, un jeu d'action roguelike cyberpunk.
ReBlade: The Death Spiral est un jeu d'action qui se déroule dans un univers cyberpunk inspiré de la mythologie chinoise.
Vous incarnez un synthétique condamné, marqué pour être détruit et piégé dans un cycle sans fin de réinitialisations. Dans ce monde, une fausse immortalité s'est installée, et chaque fois que vous tombez, le cycle recommence.
À travers les combats et l'exploration, vous découvrirez progressivement la vérité qui se cache derrière ce monde et votre place en son sein. En combinant armes, puces et augmentations, vous combattrez des créatures mécaniques, adapterez votre style de combat et vous rapprocherez de la libération du cycle.
En attendant d'en savoir plus, voici quelques images.
A voir sur la durée la variété des décors et la boucle de gameplay mais pour l'instant la 1ère impression est bonne (oui comme la musique, merci Jean Jacques)