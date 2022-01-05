Actualité

Petite actualité réconfortante et aussi histoire de jeter les regards sur Nintendo of America (qui a fait censurer le jeu sur NS1 en occident je le rappelle).Le jeu Brave X Junction de Rideon Japan n'est plus banni en Allemagne, Chine et Arabie Saoudite, Valve ayant enlevé la mention "Nudité et contenu sexuel".S'il y a également l'apparence de la magicienne de concernée, il y a aussi l'apparence de la combattante qui porte une armure bikini, censurée sur la version occidentale Nintendo Switch du jeu.On rappelle que ce fut la même censure dans le remake HD-2D de Dragon Quest III avec l'armure bikini de la guerrière, et là tout le monde était concerné (Steam / PS5 / NS1).