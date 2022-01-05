profile
channel
all
Steam - Brave X Junction n'est plus banni dans les 3 pays
Actualité


Petite actualité réconfortante et aussi histoire de jeter les regards sur Nintendo of America (qui a fait censurer le jeu sur NS1 en occident je le rappelle).

Le jeu Brave X Junction de Rideon Japan n'est plus banni en Allemagne, Chine et Arabie Saoudite, Valve ayant enlevé la mention "Nudité et contenu sexuel".



S'il y a également l'apparence de la magicienne de concernée, il y a aussi l'apparence de la combattante qui porte une armure bikini, censurée sur la version occidentale Nintendo Switch du jeu.

On rappelle que ce fut la même censure dans le remake HD-2D de Dragon Quest III avec l'armure bikini de la guerrière, et là tout le monde était concerné (Steam / PS5 / NS1).

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/valve-rules-japanese-blackjack-based-rpg-not-guilty-of-bikini-armor-crimes-brave-x-junctions-steam-version-now-back-in-previously-banned-regions/
    tags : brave x junction rideon
    1
    Like
    Who likes this ?
    stardustx
    posted the 01/23/2026 at 09:04 AM by masharu
    comments (3)
    choroq posted the 01/23/2026 at 09:44 AM
    Bah elle est plus belle avec la jupette en plus, pour le haut c'est vraiment pour faire pshitt.
    masharu posted the 01/23/2026 at 10:50 AM
    N'empêche un des prochains top à venir sur le groupe sera sur les meilleurs armure bikini .
    stardustx posted the 01/23/2026 at 04:10 PM
    Quel pays de merde pour le JV l’Allemagne, ils supportent pas le gore (de mémoire les premiers gears et dead space n'étaient pas sorti la bas) tous les symboles nazi (wolfenstein), c’est à cause d'eux que les humains ont été remplacé par des robots en europe dans contra et en plus ils censurent un bout de cuisse qui dépasse d un bikini...

    tu m'étonnes que les jeux qui se vendent le mieux la bas c est fifa, les jeux de gestion et farming simulator, ça doit etre les seuls qui passent la censure chez eux
