Petite actualité réconfortante et aussi histoire de jeter les regards sur Nintendo of America (qui a fait censurer le jeu sur NS1 en occident je le rappelle).
Le jeu Brave X Junction de Rideon Japan n'est plus banni en Allemagne, Chine et Arabie Saoudite, Valve ayant enlevé la mention "Nudité et contenu sexuel".
S'il y a également l'apparence de la magicienne de concernée, il y a aussi l'apparence de la combattante qui porte une armure bikini, censurée sur la version occidentale Nintendo Switch du jeu.
On rappelle que ce fut la même censure dans le remake HD-2D de Dragon Quest III avec l'armure bikini de la guerrière, et là tout le monde était concerné (Steam / PS5 / NS1).
tu m'étonnes que les jeux qui se vendent le mieux la bas c est fifa, les jeux de gestion et farming simulator, ça doit etre les seuls qui passent la censure chez eux