Sony annonce la scission de son activité TV et annonce une coentreprise avec TCL
Technologie


Sony a officialisé la scission de son activité téléviseurs au sein d’une coentreprise créée avec TCL Electronics. Un partenariat stratégique destiné à renforcer la compétitivité du groupe japonais sur un marché de plus en plus industrialisé et sous pression.

Selon les termes annoncés, la nouvelle entité sera détenue à 51 % par TCL et 49 % par Sony. Elle prendra en charge l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la commercialisation, pour les téléviseurs et équipements audio grand public. Les produits continueront d’être commercialisés sous les marques Sony et BRAVIA.

Sony conservera son rôle moteur sur les technologies d’image et de son, tandis que TCL apportera sa puissance industrielle, sa maîtrise des dalles et son efficacité logistique. Les accords définitifs sont attendus d’ici mars 2026, pour un démarrage opérationnel envisagé en avril 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

Le marché mondial des téléviseurs, en pleine mutation avec l’essor des plateformes de streaming, des grands formats et de la 4K/8K, exige une agilité industrielle et une rentabilité que Sony ne peut plus assurer seul. Cette coentreprise marque une réponse stratégique à la pression croissante des constructeurs coréens et chinois.

Mais c'est tout de même une page qui se tourne pour le constructeur nippon.
Sony - https://www.sony.co.jp/en/news-release/202601/26-0120E/
    shincloud posted the 01/20/2026 at 04:30 PM
    Mais du coup, les TV Sony coûteront toujours 2000euros ou bien...
    supasaiyajin posted the 01/20/2026 at 04:30 PM
    Franchement, si on peut avoir des TV Sony au prix TCL, j'dis pas non.
    zboubi480 posted the 01/20/2026 at 04:39 PM
    Ça va plutôt être le contraire : des écrans TCL au prix des écrans Sony
    kidicarus posted the 01/20/2026 at 04:47 PM
    La finalité sera la même, la division Sony sera totalement vendu à tcl comme ça a été le cas avec Thomson.
    mrvince posted the 01/20/2026 at 04:48 PM
    zboubi480 . ils sont capables.
    shambala93 posted the 01/20/2026 at 04:55 PM
    51 pour TCL, on verra ça dans 3/5 ans ! Bref, ça sent mauvais pour la branche TV de Sony.
    jaysennnin posted the 01/20/2026 at 04:59 PM
    shincloud supasaiyajin ce sera peut être un entre deux
    pcverso posted the 01/20/2026 at 05:00 PM
    Merde il y en a un qui ce soir finira avec une syrose sur le site
    mithrandir posted the 01/20/2026 at 05:03 PM
    De toute façon, il vaut mieux prendre du LG ou du Panasonic
    tab posted the 01/20/2026 at 05:20 PM
    D’un coté ce marché de niche : toutes les memes dalles avec juste des processeurs maison.
    C’est la même chose du coté photo, mais là c’est sony qui inonde ses capteurs
    sonilka posted the 01/20/2026 at 05:27 PM
    Une question de cout. Le marché est saturé et le public deja bien équipé. Et surtout l'avenir est incertain. Les générations nées après 2000 passent beaucoup plus de temps derrière un écran de smartphone ou de tablette que de TV. Sony anticipe surement tout ca. Personne ne tombera de sa chaise si d'ici quelques années, la branche TV de Sony finit par disparaitre comme ce fut le cas pour la branche PC avec VAIO.
    shambala93 posted the 01/20/2026 at 05:29 PM
    sonilka
    Faut pas se leurrer, c’est compliquer pour les entreprises japonaises dans le domaine.
    potion2swag posted the 01/20/2026 at 05:41 PM
    C'est vraiment pas une bonne nouvelle.
