Sony a officialisé la scission de son activité téléviseurs au sein d’une coentreprise créée avec TCL Electronics
. Un partenariat stratégique destiné à renforcer la compétitivité du groupe japonais sur un marché de plus en plus industrialisé et sous pression.
Selon les termes annoncés, la nouvelle entité sera détenue à 51 % par TCL et 49 % par Sony
. Elle prendra en charge l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la commercialisation, pour les téléviseurs et équipements audio grand public
. Les produits continueront d’être commercialisés sous les marques Sony
et BRAVIA
.
Sony conservera son rôle moteur sur les technologies d’image et de son, tandis que TCL apportera sa puissance industrielle, sa maîtrise des dalles et son efficacité logistique
. Les accords définitifs sont attendus d’ici mars 2026
, pour un démarrage opérationnel envisagé en avril 2027
, sous réserve des autorisations réglementaires.
Le marché mondial des téléviseurs, en pleine mutation avec l’essor des plateformes de streaming, des grands formats et de la 4K/8K, exige une agilité industrielle et une rentabilité que Sony ne peut plus assurer seul
. Cette coentreprise marque une réponse stratégique à la pression croissante des constructeurs coréens et chinois.
Mais c'est tout de même une page qui se tourne pour le constructeur nippon.
C’est la même chose du coté photo, mais là c’est sony qui inonde ses capteurs
Faut pas se leurrer, c’est compliquer pour les entreprises japonaises dans le domaine.